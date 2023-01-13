В ЧВК "Вагнер" опровергли информацию об окружении Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Глава "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев опроверг информацию о взятии Артемовска в окружение. Об этом сообщает пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в своем официальном телеграм-канале.

13 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что город Артемовск взят российскими военными в оперативное окружение.

"Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел. Ни о каком оперативном окружении Артемовска речи не идет", – сказал Трошев.

Если город реально возьмут в окружение, об этом обязательно дополнительно сообщат, заверил он. По словам Трошева, на сегодняшний день в этом населенном пункте разместились подразделения ЧВК "Вагнер".

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в четверг, 12 января, ВС России освободили Соледар. Как уточнили в ведомстве, этого удалось достичь путем постоянного огневого поражения противника авиационными, ракетными и артиллерийскими средствами вооружений.

Отмечалось, что освобождение города способствует пресечению снабжения украинских войск в Артемовске и ускоренному взятию оставшихся подразделений противника "в котел".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ установили контроль над одним из пригородов Артемовска

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