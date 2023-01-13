Вооруженные силы РФ освободили Соледар

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Вооруженные силы России вечером в четверг, 12 января, освободили Соледар. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Вечером 12 января завершено освобождение города Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, освобождения населенного пункта удалось достичь путем постоянного огневого поражения противника авиационными, ракетными и артиллерийскими средствами вооружений. Освобождение города способствует пресечению снабжения украинских войск в Артемовске и ускоренному взятию оставшихся подразделений противника "в котел".

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли 200 военнослужащих при неудачной попытке контратаки на Соледар. Большое количество украинских военных были убиты или ранены. Подобное произошло из-за отхода войск в Парасковиевку.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал действия ВС РФ в Соледаре как героические. По его словам, на направлении российские военные проделали большую работу. При этом, несмотря на отмеченный Песковым успех, военным не следует ослаблять тактику.

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