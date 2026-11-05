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05 ноября, 10:09

Общество

Канадец получил разрешение на проживание в Пензенской области

Фото: 58.мвд.рф

Управление Министерства внутренних дел по Пензенской области выдало разрешение на временное проживание гражданину Канады Ятину Каркханису. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Документ иностранцу вручили в торжественной обстановке сотрудники управления по вопросам миграции УМВД.

"Это первая ступень к получению гражданства Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что канадец женат на россиянке. Супруга Каркханиса родилась в Колышлейском районе Пензенской области. После свадьбы семья решила обосноваться в этом же регионе. По данным полиции, мужчина осознанно выбрал жизнь в России и выразил поддержку ее традиционным ценностям.

При этом в общей сложности с начала 2026 года разрешения на временное проживание в Пензенской области получили четыре иностранца.

Ранее правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства на 2027 год. Она уменьшилась с 3 802 до 3 010 разрешений. Резерв квоты также сокращен – с 1 140 до 900.

Ее определяют ежегодно, отталкиваясь от предложений региональных властей. При этом принимают во внимание миграционную обстановку и экономическое положение в каждом конкретном субъекте. Основной объем разрешений приходится на столичный регион. Москва получит 500 разрешений, а Подмосковье – 250.

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