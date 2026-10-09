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09 октября, 17:19

Политика

Кабмин РФ сократил квоту на временное проживание иностранцев на 2027 год

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства на 2027 год. Она уменьшилась с 3 802 до 3 010 разрешений, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Резерв квоты также сокращен – с 1 140 до 900.

Квоту определяют ежегодно, отталкиваясь от предложений региональных властей. При этом принимают во внимание миграционную обстановку и экономическое положение в каждом конкретном субъекте.

Основной объем разрешений приходится на столичный регион. Москва получит 500 разрешений, Подмосковье – 250, что совпадает с показателями 2026 года.

Санкт-Петербургу и Ленинградской области выделено 50 и 25 разрешений соответственно, что в два раза меньше, чем в 2026 году. Минимальные квоты – по пять разрешений – установлены для Еврейской автономной области, Тувы, Хакасии и Костромской области. ДНР получит 30 разрешений, ЛНР – 20, Запорожская и Херсонская области – по 25.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой отменить патенты для трудовых мигрантов и запретить им переход в другую организацию. Смена работодателя должна быть под запретом, а за нарушение следует выдворять из страны. Также он предложил создать федеральный реестр работодателей – участников оргнабора.

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