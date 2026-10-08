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08 октября, 12:45

Политика

В ГД призвали отменить патенты для мигрантов и запретить смену работы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Лидер "Справедливой России" и руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Миронов выступил с инициативой отменить патенты для трудовых мигрантов и запретить им переход в другую организацию. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

По мнению парламентария, после въезда в Россию иностранные граждане должны работать на конкретном предприятии. Смена работодателя должна быть под запретом, а за нарушение следует выдворять из страны. Также он предложил создать федеральный реестр работодателей – участников оргнабора.

Также Миронов предложил запретить мигрантам работать в наиболее чувствительных сферах экономики. Он напомнил, что уже 50 субъектов ввели подобные ограничения. Определенные результаты этой работы уже видны.

"Предлагаем двигаться дальше, а для этого надо вводить запрет на федеральном уровне", – пояснил депутат.

Миронов также указал, что по завершении контракта граждане соседних стран должны уезжать домой. Организовать их обратный выезд обязан работодатель. По его словам, должен действовать принцип "трех П": приехал, поработал, попрощался.

Ранее в Сахалинской области приняли законопроект о повышении стоимости патента для иностранных работников. Согласно новым правилам, в этом регионе с 1 января 2027 года ежемесячная плата вырастет с 11,8 до 13,3 тысячи рублей для иностранцев, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей. Для других категорий сумма составит 18,8 тысячи рублей.

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