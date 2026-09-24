Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 12:29

Регионы

Стоимость патента для трудовых мигрантов увеличится на Сахалине с 2027 года

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Законопроект о повышении стоимости патента для иностранных работников приняли депутаты регионального парламента в Сахалинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Патент оформляют все иностранные граждане, прибывшие в страну в безвизовом порядке на работу. Документ действует только в том регионе России, для которого он оформлен.

Согласно новым правилам, в Сахалинской области с 1 января 2027 года ежемесячная плата вырастет с 11,8 до 13,3 тысячи рублей для иностранцев, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей. Для других категорий сумма составит 18,8 тысячи рублей. При наличии несовершеннолетних детей у иностранного работника стоимость будет увеличиваться на 50% за каждого из них.

По словам главы региона Валерии Лимаренко, это будет способствовать защите приоритетного права сахалинцев на трудоустройство и увеличению налоговых поступлений в местный бюджет. Также мера обеспечит легальное привлечение иностранных работников и поможет закрыть кадровый дефицит.

В регионе наблюдается рекордно низкий показатель уровня безработицы – 1,6%, однако при этом на одного соискателя приходится более шести вакансий, что свидетельствует о нехватке сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области суд оштрафовал иностранца, незаконно пересекшего границу России по чужому паспорту. Нарушитель сделал это, чтобы попасть на похороны родственника.

Аскарбек Айгазинов 7 июля 2026 года прибыл в автомобильный пункт пропуска "Павловка" в Карасукском районе на границе России и Казахстана, где предъявил сотрудникам погранконтроля заведомо не принадлежащее ему удостоверение личности на имя другого лица. Обман вскрылся лишь на обратном пути, Айгазинова признали виновным по двум статьям УК РФ и назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.

Читайте также


регионы

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика