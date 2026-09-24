Стоимость патента для трудовых мигрантов увеличится на Сахалине с 2027 года

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Законопроект о повышении стоимости патента для иностранных работников приняли депутаты регионального парламента в Сахалинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Патент оформляют все иностранные граждане, прибывшие в страну в безвизовом порядке на работу. Документ действует только в том регионе России, для которого он оформлен.

Согласно новым правилам, в Сахалинской области с 1 января 2027 года ежемесячная плата вырастет с 11,8 до 13,3 тысячи рублей для иностранцев, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей. Для других категорий сумма составит 18,8 тысячи рублей. При наличии несовершеннолетних детей у иностранного работника стоимость будет увеличиваться на 50% за каждого из них.

По словам главы региона Валерии Лимаренко, это будет способствовать защите приоритетного права сахалинцев на трудоустройство и увеличению налоговых поступлений в местный бюджет. Также мера обеспечит легальное привлечение иностранных работников и поможет закрыть кадровый дефицит.

В регионе наблюдается рекордно низкий показатель уровня безработицы – 1,6%, однако при этом на одного соискателя приходится более шести вакансий, что свидетельствует о нехватке сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области суд оштрафовал иностранца, незаконно пересекшего границу России по чужому паспорту. Нарушитель сделал это, чтобы попасть на похороны родственника.

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