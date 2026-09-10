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10 сентября, 09:58

Общество

Около 9 миллионов иностранцев ежегодно приезжают в Россию

Фото: 123RF.com/deagreez

Порядка 9 миллионов иностранных граждан ежегодно приезжают в Россию с разными целями. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с Владимиром Путиным.

"В моменте у нас находятся от 6,5 до 6 миллионов человек", – уточнил Кикоть.

Из них около 3 миллионов – трудове мигранты, 1,7 миллиона – члены семей, еще 1 миллион – туристы, студенты и люди, приезжающие по частным поездкам.

Ранее сообщалось, что в России за первую половину 2026 года количество поездок по стране сократилось на 3% год к году, до 40,1 миллиона. При этом в первом полугодии 2025 года, напротив, наблюдался рост на 7% – до 41,4 миллиона поездок.

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