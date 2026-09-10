Алжир решил разорвать дипотношения с ОАЭ

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Алжир принял решение разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), сообщило госагентство APS со ссылкой на МИД Алжира.

В алжирском внешнеполитическом ведомстве заявили, что все средства для сохранения двусторонних связей были исчерпаны. Других подробностей о причинах данного решения не приводится.

Ранее Венгрия решила выслать из страны 10 российских дипломатов. В местном МИД указывали, что это не означает разрыва дипломатических отношений между Москвой и Будапештом.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил данный шаг защитой суверенитета страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что это негативно скажется на всем комплексе двусторонних отношений.

