Песков: высылка дипломатов РФ из Венгрии негативно скажется на отношениях стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение нового правительства Венгрии о высылке 10 российских дипломатов негативно скажется на всем комплексе двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента РФ также пообещал, что Москва даст адекватный ответ на это решение.

"Без ответа эти действия не останутся", – заявил он.

8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт высылает 10 российских дипломатов. По ее словам, сотрудники миссии занимались на территории Венгрии деятельностью, которая неприемлема для дипломатов.

При этом она указала, что данное решение страны не означает разрыв дипломатических отношений. По ее словам, Венгрия будет сохранять необходимый диалог на основе взаимного уважения и соблюдения правил.

В свою очередь, венгерский премьер-министр Петер Мадьяр объяснил этот шаг защитой суверенитета страны.

