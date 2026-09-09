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09 сентября, 14:17

Происшествия

Бывший кадровик Минобороны РФ Кузнецов приговорен к 12 годам колонии

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов приговорен к 12 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в размере более 80 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение 235-го гарнизонного военного суда.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 125 миллионов рублей и запретили занимать руководящие должности в течение 6 лет. Также суд лишил Кузнецова воинского звания генерал-лейтенанта запаса и государственных наград.

У фигуранта конфисковали жилой дом и участок в Краснодарском крае в доход государства. Его имущество останется под арестом до выплаты назначенного штрафа.

Суд арестовал Кузнецова еще в 2024 году. Выяснилось, что в 2021–2023 годах, являясь начальником одного из управлений Генштаба Вооруженных сил РФ, он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

В ходе обысков у Кузнецова нашли и изъяли более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, включая серебряные погоны.

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