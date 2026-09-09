"АвтоВАЗ" расширил экспорт автомобилей до 31 страны

Фото: ТАСС/Андрей Рыженко

Экспортные поставки "АвтоВАЗа" теперь охватывают 31 направление, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании по итогам международной конференции импортеров, которая прошла на площадке автопроизводителя и собрала около 50 делегатов из более чем 15 стран.

В компании также подчеркнули, что "АвтоВАЗ" остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей, обладающим полным циклом создания новых моделей – от разработки дизайн-концепции до серийного производства.

Для импортеров организовали экскурсию по производственным цехам. Делегация посетила цех сварки Lada Granta, металлургическое производство и главный сборочный конвейер. Также гости осмотрели музей, экспозицию автомобилей и концепт-каров.

Ранее стало известно, что автозавод "Москвич" рассчитывает по итогам 2026 года выпустить более 20 тысяч автомобилей. Компания намерена преодолеть отметку в 20 тысяч машин. Из общего запланированного объема 5–6 тысяч автомобилей придется на модели новой линейки М70 и М90.