09 сентября, 16:40Происшествия
Семь человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Семь человек пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.
Там отметили, что удары со стороны ВСУ продолжаются.
Ранее в результате украинской атаки на Шебекино в Белгородской области погибли 4 человека. Среди них – врач и фельдшер скорой помощи, а также муж и жена. Травмы получили еще трое мужчин.
До этого при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя, в том числе 17-летняя девушка. Ее доставили в больницу с осколочными ранениями рук и грудной клетки.