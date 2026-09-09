Семь человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь человек пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

Там отметили, что удары со стороны ВСУ продолжаются.

Ранее в результате украинской атаки на Шебекино в Белгородской области погибли 4 человека. Среди них – врач и фельдшер скорой помощи, а также муж и жена. Травмы получили еще трое мужчин.

До этого при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя, в том числе 17-летняя девушка. Ее доставили в больницу с осколочными ранениями рук и грудной клетки.