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09 сентября, 16:40

Происшествия

Семь человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь человек пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

Там отметили, что удары со стороны ВСУ продолжаются.

Ранее в результате украинской атаки на Шебекино в Белгородской области погибли 4 человека. Среди них – врач и фельдшер скорой помощи, а также муж и жена. Травмы получили еще трое мужчин.

До этого при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя, в том числе 17-летняя девушка. Ее доставили в больницу с осколочными ранениями рук и грудной клетки.

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