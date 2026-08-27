Два человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два мирных жителя, в том числе 17-летняя девушка, пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки беспилотника пострадал мужчина. Его доставили в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи он был госпитализирован в городскую больницу Белгорода. Еще один дрон повредил крышу инфраструктурного объекта.

В селе Бессоновка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, пострадала 17-летняя девушка. С осколочными ранениями рук и грудной клетки ее доставили в детскую областную клиническую больницу. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. Также повреждены автомобиль и окна частного дома.

Кроме того, в результате атак повреждены: в селе Таврово – крыша частного дома, в поселке Майский – хозпостройка, в селе Гора-Подол Грайворонского округа – два частных дома, в городе Грайворон – частный дом, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа – кровля многоквартирного дома с последующим возгоранием, также сгорел частный дом от двух дронов, в Шебекино – на территории предприятия произошло возгорание грузового автомобиля и повреждено здание, в поселке Красная Яруга – административное здание, в поселке Пролетарский – остекление коммерческого объекта.

Ранее дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Лисичанск – Стаханов в ЛНР. В тот момент транспортное средство с 15 пассажирами находилось на автодороге Золотое – Первомайск.

В результате удара погибли 9 человек. Одна пассажирка госпитализирована, еще 4 пострадавших направили на амбулаторное лечение. В их числе оказалась мать одной из погибших.

СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Следователи организовали ряд мероприятий, необходимых для сбора доказательств, установления обстоятельств случившегося, а также типа и модели использованного БПЛА.