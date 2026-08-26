Свыше 400 человек приняли участие в семейном празднике в сквере Олимпийских чемпионов

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Более 400 человек приняли участие в семейном празднике в сквере Олимпийских чемпионов на улице Тарусской на юго-западе Москвы. Мероприятие состоялось 26 августа.

Праздник был посвящен укреплению института семьи и семейным традициям. Его организовал Совет депутатов муниципального округа Ясенево.

Для гостей подготовили концертную программу, творческие мастер-классы, спортивные занятия и детские активности. На сцене выступили театральные, вокальные и танцевальные коллективы.

Специалисты Объединения культурных и досуговых центров ЮЗАО провели занятия по созданию семейных гербов, живописи и графике. Представители Молодежной палаты района Ясенево организовали мастер-класс по воркауту. Для детей работали интерактивные площадки и передвижной планетарий.

Как рассказала глава муниципального округа Ирина Гришина, одним из центральных событий программы стало награждение 10 многодетных семей и 10 супружеских пар-юбиляров. Их отметили за вклад в сохранение семейных традиций.

Укрепление института семьи остается важным направлением государственной политики, ориентированной на создание условий для воспитания детей и поддержку российских духовно-нравственных ценностей, отметил Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной думы Роман Романенко, принявший участие в мероприятии по приглашению организаторов.

Он отметил, что за время работы восьмого созыва Госдумы принят 61 закон в сфере поддержки семей и детей. В частности, продлена программа материнского капитала, расширен учет периода ухода за ребенком в страховом стаже.

"Особое внимание уделяется многодетным семьям. В Москве за последние 15 лет их число выросло в четыре раза и приближается к 250 тысячам. Для таких семей усилены социальные гарантии, женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", по уровню государственной поддержки приравнены к Героям России и Героям Труда", – добавил он.

В Москве также последовательно создают условия для совместного досуга родителей и детей рядом с домом. Для этого развивается городская инфраструктура, обновляются парки и скверы, работают детские и подростковые клубы, проводятся спортивные занятия, музейные и культурные программы.

В 2025 году парки культуры и отдыха столицы посетили свыше 282,5 миллиона человек, детская аудитория московских музеев составила около 2,5 миллиона посещений.

Одним из крупнейших городских проектов, объединяющих такие форматы, стало "Лето в Москве". В этом году оно проводится под девизом "Время быть вместе" и охватывает более 500 площадок во всех районах столицы.

В программе предусмотрены мероприятия, в которых родители и дети могут участвовать вместе. В предыдущем сезоне в рамках проекта состоялось более 122 тысяч культурных, спортивных и досуговых событий, их посетили 64 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что с 28 по 30 августа на Нижнем Красногвардейском пруду состоится фестиваль водных фонариков. Гостей ждет музыкальная программа с лазерным шоу и запуском светящихся фонариков по воде. Также в течение фестиваля для посетителей прозвучат хиты разных лет.