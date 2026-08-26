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26 августа, 21:17

Спорт

Фигуристка Петросян будет готовиться к новому сезону под руководством Гончаренко

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Участница Олимпийских игр 2026 года фигуристка Аделия Петросян начнет подготовку к новому сезону под руководством тренера Инны Гончаренко. Об этом сообщила ТАСС сама Гончаренко.

Она рассказала, что Петросян обратилась к ней с просьбой о подготовке к контрольным прокатам. Уже прошло несколько тренировок, а программы находятся в процессе постановки.

Однако прогнозировать, что получится в дальнейшем, по словам тренера, пока сложно, учитывая, что контрольные прокаты уже близко.

"Во всяком случае, Аделия серьезно настроена на сезон, несмотря на сложный олимпийский год", – резюмировала Гончаренко.

20 июля Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года. Она поблагодарила наставников за подготовленные программы, совместные победы и опыт, отметив, что решение далось ей непросто.

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