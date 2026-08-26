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26 августа, 19:58

Транспорт

На Казанском направлении МЖД задерживается ряд электричек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ряд электричек на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону Москвы и области следует с незначительным отклонением от графика. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Уточняется, что на перегоне Быково – Люберцы-1 Казанского направления МЖД с 18:02 до 18:22 по техническим причинам было затруднено движение поездов.

В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. Также там заявили, что делают все необходимое для сокращения времени отставания поездов.

Ранее по техническим причинам приостанавливал работу поезд, курсирующий между терминалами В, С и D аэропорта Шереметьево. Спустя время работу линии восстановили. Межтерминальный переход также заработал в штатном режиме.

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