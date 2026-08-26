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26 августа, 18:47

Происшествия

Как минимум 4 россиянина находились в зоне наводнения в Непале

Фото: AP/Niranjan Shrestha

Как минимум 4 российских гражданина находились в зоне наводнения в Непале, связь с ними потеряна. Об этом ТАСС заявил советник-посланник посольства России Ринчен Ракшаев.

Он добавил, что в административном центре района Расува, Дхунче, также находилась группа из 8 россиян. Однако они смогли добраться до другого населенного пункта.

В посольстве уточнили, что поисково-спасательные работы в районе бедствия продолжаются. Их осложняют неблагоприятные погодные условия и проблемы со связью.

Наводнение в Непале произошло после землетрясения и последовавшего за ним оползня 26 августа. Поток воды из Тибета хлынул в реку Бхоте-Коши, что привело к разрушениям в округе Расува. Для населенных пунктов ниже по течению реки объявили режим повышенной готовности.

Жертвами наводнения стали 95 человек. 384 туриста пропали без вести. Среди них 291 иностранец, в том числе 105 граждан Индии.

В АТОР заявили, что в Непале нет организованных российских туристов

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