Как минимум 4 россиянина находились в зоне наводнения в Непале

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Как минимум 4 российских гражданина находились в зоне наводнения в Непале, связь с ними потеряна. Об этом ТАСС заявил советник-посланник посольства России Ринчен Ракшаев.

Он добавил, что в административном центре района Расува, Дхунче, также находилась группа из 8 россиян. Однако они смогли добраться до другого населенного пункта.

В посольстве уточнили, что поисково-спасательные работы в районе бедствия продолжаются. Их осложняют неблагоприятные погодные условия и проблемы со связью.

Наводнение в Непале произошло после землетрясения и последовавшего за ним оползня 26 августа. Поток воды из Тибета хлынул в реку Бхоте-Коши, что привело к разрушениям в округе Расува. Для населенных пунктов ниже по течению реки объявили режим повышенной готовности.

Жертвами наводнения стали 95 человек. 384 туриста пропали без вести. Среди них 291 иностранец, в том числе 105 граждан Индии.