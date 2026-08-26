Девять пострадавших при пожаре на Амурском ГХК доставят в федеральные клиники

Фото: MAX/"МЧС Амурской области"

Девять пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК), состояние которых оценивается как тяжелое, будут доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России и больницы Москвы. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По данным МЧС РФ, самолет Ил-76 с медицинской компоновкой уже вылетел из Благовещенска. Решение о транспортировке пострадавших было принято по итогам консилиума врачей.

В полете их сопровождают медики отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.

При этом в больницах Свободного и Благовещенска остаются еще 30 пострадавших. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.

Пожар на территории стройплощадки ГХК в Приамурье произошел 25 августа. В связи с этим на предприятии экстренно остановили пусконаладочные работы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промбезопасности.

В результате пожара погибли 7 человек. Среди них – 6 граждан Китая и 1 россиянин. При этом судьба еще 9 иностранцев остается неизвестной. За медицинской помощью обратились 152 человека. Получившим ранения гражданам и их родным оказывается психологическая помощь.