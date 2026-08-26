Число погибших при пожаре на стройплощадке Амурского ГХК выросло до 7 человек

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Число погибших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) выросло до 7 человек. Среди них шесть граждан Китая и 1 россиянин, при этом судьба еще 9 иностранцев остается неизвестной, сообщила пресс-служба предприятия.

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 4 граждан КНР – сотрудников подрядной организации. Таким образом, подтверждена гибель 7 человек: 1 россиянина и 6 граждан КНР", – сказано в сообщении.

Всего за медпомощью после пожара обратились 152 человека. По результатам обследования 36 пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальным 116 гражданам помощь оказана на месте, госпитализация им не потребовалась.

В АГХК уточнили, что 9 граждан КНР, которые до сих пор не обнаружены, являются сотрудниками подрядной организации. Поисково-спасательные работы на объекте продолжаются.

Для доставки некоторых пострадавших в федеральные медицинские учреждения прибыл спецборт Ил-76 МЧС России. Получившим ранения гражданам и их родным также оказывается психологическая помощь.

К текущему моменту возгорание на строительной площадке полностью ликвидировано. Сейчас специалисты завершают выжигание остаточных объемов технологических газов и приступают к обследованию места происшествия.

Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области, а также эксперты Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторный контроль воздуха на границе жилой застройки в городе Свободном. На данный момент превышений предельно допустимых концентраций контролируемых веществ не выявлено.

"Экологической угрозы населению нет", – добавил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Предприятие продолжает оказывать необходимое содействие оперативным службам, органам власти и медицинским учреждениям.

Пожар на строительной площадке АГХК произошел 25 августа. В связи с этим на предприятии экстренно остановили пусконаладочные работы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промбезопасности.

