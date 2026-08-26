Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 08:17

Происшествия

Число погибших при пожаре на стройплощадке Амурского ГХК выросло до 7 человек

Фото: телеграм-канал Mash

Число погибших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) выросло до 7 человек. Среди них шесть граждан Китая и 1 россиянин, при этом судьба еще 9 иностранцев остается неизвестной, сообщила пресс-служба предприятия.

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 4 граждан КНР – сотрудников подрядной организации. Таким образом, подтверждена гибель 7 человек: 1 россиянина и 6 граждан КНР", – сказано в сообщении.

Всего за медпомощью после пожара обратились 152 человека. По результатам обследования 36 пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальным 116 гражданам помощь оказана на месте, госпитализация им не потребовалась.

В АГХК уточнили, что 9 граждан КНР, которые до сих пор не обнаружены, являются сотрудниками подрядной организации. Поисково-спасательные работы на объекте продолжаются.

Для доставки некоторых пострадавших в федеральные медицинские учреждения прибыл спецборт Ил-76 МЧС России. Получившим ранения гражданам и их родным также оказывается психологическая помощь.

К текущему моменту возгорание на строительной площадке полностью ликвидировано. Сейчас специалисты завершают выжигание остаточных объемов технологических газов и приступают к обследованию места происшествия.

Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области, а также эксперты Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторный контроль воздуха на границе жилой застройки в городе Свободном. На данный момент превышений предельно допустимых концентраций контролируемых веществ не выявлено.

"Экологической угрозы населению нет", – добавил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Предприятие продолжает оказывать необходимое содействие оперативным службам, органам власти и медицинским учреждениям.

Пожар на строительной площадке АГХК произошел 25 августа. В связи с этим на предприятии экстренно остановили пусконаладочные работы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промбезопасности.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика