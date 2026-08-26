Облачная погода и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве 26 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и местами кратковременным дождем прогнозируется в Москве в среду, 26 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов тепла, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 9 градусов, по области – до плюс 6 градусов.

Ненастная погода в Москве пойдет на убыль в воскресенье, 30 августа, когда воздух прогреется до 22 градусов. По словам синоптиков, в конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон.

При этом прохладная погода вернется в столицу после 1 сентября. Специалисты отмечают, что первый осенний день будет теплым и без осадков в дневное время, однако после этого начнется похолодание.