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26 августа, 06:42 (обновлено 26.08.2026 08:48)

Политика

Песков связал визит главы ЦРУ в Москву с контактами спецслужб

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа был связан с контактами между спецслужбами двух стран. Об этом сообщил The Washington Post пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил ТАСС, что какие-либо контакты Рэтклиффа с Владимиром Путиным не планировались.

Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555 приземлился в столичном аэропорту Внуково 25 августа. Как отмечало издание CBS News, на борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф – он совершил визит в Россию для проведения ряда встреч.

В этот же день самолет ВВС США отправился обратно. Спустя некоторое время он вошел в воздушное пространство Латвии через контрольную точку OPOKA на границе с Россией, а затем приземлился в аэропорту Риги.

Политолог Наумов предположил, что визит Рэтклиффа в Москву связан с разведданными

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