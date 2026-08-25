Самолет ВВС США, на котором прибыл глава ЦРУ, улетел из Москвы

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Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, на котором ранее в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф, отправился обратно. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга авиационного трафика.

Борт направился в сторону границы с Латвией, через которую ранее следовал транзитом по пути из США. Улетел ли на нем Рэтклифф, неизвестно.

Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555 приземлился в московском аэропорту Внуково 25 августа. Самолет прибыл с авиабазы Эндрюс в Мэриленде, сделав промежуточную посадку в Риге.

Комментируя это событие, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каком-либо визите, и отметил, что встреч представителей США в Кремле на этой неделе не планировалось.

Однако позднее корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что на борту находился глава ЦРУ. По ее словам, он отправился в Россию для проведения ряда встреч.