Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 18:52

Политика

Самолет ВВС США, на котором прибыл глава ЦРУ, улетел из Москвы

Фото: ТАСС/IMAGO/TheNews2

Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, на котором ранее в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф, отправился обратно. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга авиационного трафика.

Борт направился в сторону границы с Латвией, через которую ранее следовал транзитом по пути из США. Улетел ли на нем Рэтклифф, неизвестно.

Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555 приземлился в московском аэропорту Внуково 25 августа. Самолет прибыл с авиабазы Эндрюс в Мэриленде, сделав промежуточную посадку в Риге.

Комментируя это событие, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каком-либо визите, и отметил, что встреч представителей США в Кремле на этой неделе не планировалось.

Однако позднее корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что на борту находился глава ЦРУ. По ее словам, он отправился в Россию для проведения ряда встреч.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву

Читайте также


политикатранспортгород

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика