25 августа, 18:52Город
Панде Катюше подарили бамбуковый кораблик с сокровищами
"Катюша не стала церемониться и взяла судно на абордаж!" – поделились представители зоосада.
Этот сюрприз для именинницы подготовили зоологи.
24 августа панде исполнилось 3 года. В связи с этим Московский зоопарк запустил праздничную неделю. Для посетителей подготовили фотозону с китайскими национальными костюмами, а также танцевальные флешмобы, квизы и викторины.
Кроме того, гостей ждут мастер-классы, лекции и кинопоказы. Катюше, в свою очередь, в течение всей недели будут дарить подарки.