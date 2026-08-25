Панде Катюше подарили бамбуковый кораблик с сокровищами

Панда Катюша получила новый подарок – бамбуковый кораблик с сокровищами в виде аппетитных ростков. Об этом сообщила пресс-служба Московского зоопарка.

"Катюша не стала церемониться и взяла судно на абордаж!" – поделились представители зоосада.

Этот сюрприз для именинницы подготовили зоологи.

24 августа панде исполнилось 3 года. В связи с этим Московский зоопарк запустил праздничную неделю. Для посетителей подготовили фотозону с китайскими национальными костюмами, а также танцевальные флешмобы, квизы и викторины.

Кроме того, гостей ждут мастер-классы, лекции и кинопоказы. Катюше, в свою очередь, в течение всей недели будут дарить подарки.