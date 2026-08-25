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25 августа, 17:31

Безопасность

В РФ представили противоосколочную штору для защиты домов от атак БПЛА

Фото: 123RF.com/mubin1

Компания "ПрофВС" из Тюменской области разработала противоосколочную штору для защиты окон и балконных блоков в жилых домах от поражающих элементов при атаках беспилотников. Об этом сообщил ТАСС представитель компании.

Изделие представили на форуме "Патриоты России" в Тюмени. По данным разработчиков, штора имеет первый класс защиты (Бр1) и предназначена для использования в жилых домах, квартирах и автомобилях. Она должна снижать риск травмирования людей осколками после взрыва.

Представитель "ПрофВС" отметил, что противоосколочные изделия компании также заказывают представители нефтегазового сектора для защиты своих объектов.

Ранее в Севастополе в результате атаки ВСУ пострадали женщина и ее двухлетний ребенок. Силы ПВО нейтрализовали 13 дронов, но разлетевшиеся обломки посекли мать и ранили малыша осколками шифера с крыши, куда они упали. Ребенка госпитализировали.

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