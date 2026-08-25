People: Меган Маркл начала переговоры о роли в новом сезоне "Джентльменов"

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Герцогиня Меган Маркл может получить роль в новом сезоне сериала "Джентльмены". По данному вопросу ведутся переговоры, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на People.

По данным Deadline, обсуждение находится на ранней стадии. The Hollywood Reporter пишет, что создатели проекта специально разрабатывают для Маркл персонажа, но пока неизвестно, в скольких эпизодах она появится.

Участие в "Джентльменах" может стать для Маркл одной из крупнейших актерских работ после ухода из "Форс-мажоров" в 2018 году. В 2022-м она говорила Variety, что завершила актерскую карьеру, однако позднее появилась в камео в фильме "Близкие друзья".

До этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Маркл может получить роль в одном из будущих кинопроектов после возвращения в Великобританию.

Маркл и принц Гарри якобы планируют вернуться в Великобританию в августе 2026 года. Их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, должны начать учебу в британской школе с сентября. При этом пара, как уточнялось, раздумывает о продаже своего особняка в США.