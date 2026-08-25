25 августа, 19:38Политика
Законодатель США Луна положительно оценила сообщения о визите главы ЦРУ в РФ
Фото: ТАСС/AP/Ross D. Franklin
Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна положительно оценила сообщения о поездке директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Об этом она написала в соцсети X.
Луна опубликовала пост, в котором назвала действия Рэтклиффа "замечательными вещами в интересах США", и сопроводила его изображением голубя мира.
25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555. Самолет прибыл с авиабазы Эндрюс в Мэриленде, сделав промежуточную посадку в Риге.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это событие, заявил, что не располагает информацией о каком-либо визите, и отметил, что встреч представителей США в Кремле на этой неделе не планировалось.
Однако, как позднее заявила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс, на борту находился глава ЦРУ. Она отметила, что он отправился в Россию для проведения ряда встреч.
В этот же день самолет ВВС США отправился обратно. При этом был ли на его борту Рэтклифф, неизвестно.