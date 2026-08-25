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25 августа, 18:44

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Эксперт Клименко призвал не ждать скорого возвращения российских приложений в App Store

Россиян призвали не ждать скорого возвращения российских приложений в App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Массового возвращения российских приложений в App Store и Google Play в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом в интервью радио Sputnik заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, появление Ozon в Google Play скорее связано с отдельными обстоятельствами, чем свидетельствует о начале тенденции к возвращению российских сервисов на зарубежные площадки.

Клименко также допустил, что европейские компании могут, напротив, усилить ограничения для российских цифровых сервисов. По его мнению, европейские страны долгое время практически не ужесточали меры в отношении российского IT-сектора, однако ситуация может измениться.

Ранее VK подала иск к трем структурам Apple с требованием восстановить приложения холдинга в App Store и вернуть уведомления. В обращении холдинг потребовал взыскать с ответчиков судебную неустойку в размере 58 миллионов рублей в день в случае неисполнения решения суда: 50 миллионов – за VK, 3 миллиона – за "Одноклассники", 5 миллионов – за VK Music.

Кроме того, из библиотеки App Store удалены приложения Яндекса, а также национальный мессенджер МАХ.

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