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25 августа, 17:43

Транспорт

Столичным водителям напомнили о правилах безопасности в дождливую погоду

Фото: 123RF.com/z1b

В Москве местами идет сильный дождь. В связи с непогодой столичный Дептранс призвал водителей не нарушать скоростной режим и не использовать телефон во время движения.

Кроме того, напомнили в ведомстве, необходимо заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Стоит также убедиться, что пеший участник движения заметил транспортное средство.

Вместе с тем во время дождя водителям рекомендовали быть внимательнее на спусках и подъемах, мостах и эстакадах. Важно также соблюдать дистанцию и не делать резких маневров. При ухудшении видимости следует по возможности остановиться в безопасном месте и переждать непогоду.

Ранее синоптики предупреждали, что 25 и 26 августа станут пиком августовского похолодания в столичном регионе. В эти дни температура воздуха не превысит плюс 17 градусов днем, а в ночное время столбики термометров будут показывать около 10 градусов. Прогнозировались и дожди.

Синоптики предупредили о ночных похолоданиях до 1 градуса в Москве

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