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19 августа, 13:23

Происшествия

Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при атаке ВСУ выросло до 20

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Число сотрудников Запорожской АЭС, пострадавших в результате атаки ВСУ на остановку общественного транспорта, выросло до 20, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Она добавила, что один сотрудник погиб. Трое из 20 раненых находятся в больнице под наблюдением врачей, им провели все необходимые медицинские процедуры, состояние контролируется специалистами. Остальным пострадавшим оказана помощь, они лечатся амбулаторно.

На станции отметили, что "Росатом" оказывает пострадавшим и семье погибшего всю необходимую помощь, включая материальную и организационную.

Коллектив Запорожской АЭС принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности объекта. Яшина подчеркнула, что, несмотря на произошедшее, коллектив стойко переносит этот сложный период и продолжает выполнять свои обязанности.

"Все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасной эксплуатации станции", – отметила она.

Украинский беспилотник ударил по Энергодару 17 августа. В этот момент люди на остановке ждали автобуса, чтобы доехать до работы. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал случившееся террористическим актом, "оправдание которому могут найти только умалишенные киевские нацисты". Возбуждено уголовное дело.

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