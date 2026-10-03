Сборная РФ одержала победу в товарищеском матче по футболу со сборной Намибии

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Российские футболисты одержали крупную победу над командой Намибии в товарищеской встрече, которая прошла на "Екатеринбург Арене", сообщает Агентство "Москва".

Первый гол на 37-й минуте забил Лечи Садулаев. После перерыва Данил Пруцев удвоил преимущество на 54-й минуте. Константин Тюкавин на 66-й сделал счет крупным. В концовке россияне довели дело до разгрома: Максим Глушенков отличился на 85-й, Максим Петров реализовал пенальти на 87-й, а уже в компенсированное время игрок сборной Намибии Камайджанда Ндисиро срезал мяч в свои ворота.

Итоговый счет – 6:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что у сборной РФ 6 октября запланирован матч с Нигерией в Нижнем Новгороде. Также стало известно, что защитник "Локомотива" Александр Сильянов получил травму и из-за нее пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной России.

