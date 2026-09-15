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15 сентября, 16:21

Спорт

Сафонов и Батраков вошли в состав сборной России по футболу на осенние матчи

Фото: Legion-Media.com/photoxpress/Максим Константинов, Павел Кашаев

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков включены в окончательный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи, запланированные на осень. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Помимо Сафонова и Батракова, в сборную вошли еще 27 футболистов. В их числе – 3 вратаря, 10 защитников, 11 полузащитников и 3 нападающих.

Ближайшую игру россияне проведут 29 сентября против сборной Ирана. 3 октября команда встретится с Намибией, а 6 октября – с Нигерией.

Ранее французский журнал France Football включил Сафонова в список претендентов на приз лучшему голкиперу года имени Льва Яшина. В прошлом сезоне спортсмен стал основным вратарем парижского клуба, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье.

Вместе с ПСЖ Сафонов завоевал Межконтинентальный кубок, а также золотые медали чемпионата Франции и кубок Лиги чемпионов.

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