15 сентября, 16:21Спорт
Сафонов и Батраков вошли в состав сборной России по футболу на осенние матчи
Фото: Legion-Media.com/photoxpress/Максим Константинов, Павел Кашаев
Вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков включены в окончательный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи, запланированные на осень. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
Помимо Сафонова и Батракова, в сборную вошли еще 27 футболистов. В их числе – 3 вратаря, 10 защитников, 11 полузащитников и 3 нападающих.
Ближайшую игру россияне проведут 29 сентября против сборной Ирана. 3 октября команда встретится с Намибией, а 6 октября – с Нигерией.
Ранее французский журнал France Football включил Сафонова в список претендентов на приз лучшему голкиперу года имени Льва Яшина. В прошлом сезоне спортсмен стал основным вратарем парижского клуба, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье.
Вместе с ПСЖ Сафонов завоевал Межконтинентальный кубок, а также золотые медали чемпионата Франции и кубок Лиги чемпионов.
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