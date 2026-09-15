Пользователи iPhone пожаловались на сбои из-за iOS 27

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Некоторые владельцы iPhone столкнулись с проблемами после обновления операционной системы до iOS 27. Об этом сообщает канал SHOT в мессенджере МАХ.

В ряде случаев неполадки начинаются еще до установки новой системы. Телефон вместо iOS 27 предлагает загрузить версию 26.7, а затем выдает ошибку и не позволяет продолжить обновление. По словам пользователей, после таких попыток устройство иногда перестает работать и фактически превращается в "кирпич".

У тех, кому удалось установить iOS 27, некоторые российские приложения исчезают с телефона и становятся недоступны для повторной загрузки. Другие программы запускаются, но работают с ограничениями – например, в них нельзя отправлять фотографии или удалять сообщения. При подключении к интернету отдельные приложения могут полностью переставать работать. При этом у некоторых владельцев подобных проблем не возникает.

Сбои затронули и функции Apple Intelligence. При обработке фотографий появляется ошибка, а голосовой помощник Siri, который в тестовой версии для разработчиков мог отвечать на русском языке, теперь сообщает, что не понимает запрос.

Пользователи также заметили проблемы с отображением уровня заряда. В некоторых случаях iPhone предупреждает о заряде менее 20%, хотя индикатор показывает более высокий показатель. Кроме того, Apple Pay предлагает добавить карту "Мир", но при попытке сделать это система выдает ошибку.

14 сентября Apple выпустила iOS 27 с новым голосовым помощником Siri AI, который использует искусственный интеллект. Он может учитывать информацию из сообщений, писем и фотографий, отвечать на вопросы о содержимом экрана, искать актуальные данные в интернете и распознавать объекты через камеру iPhone.

Сейчас Siri AI работает на английском языке, в октябре появится поддержка французского, японского, корейского, португальского и испанского. В iOS 27 также добавили настройки оформления "жидкого стекла" и новые функции родительского контроля. "Безопасность общения" блокирует жестокий контент, а обновленное "Экранное время" показывает среднюю продолжительность использования устройства детьми и наиболее популярные приложения.