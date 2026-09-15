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15 сентября, 17:03

Происшествия

В Подмосковье росгвардейцы задержали насильника с пневматическим пистолетом

Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии остановили нападение на 43-летнюю женщину в Подмосковье, задержав мужчину с оружием. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

О произошедшем патрульному экипажу сообщил житель Белоозерского. По его словам, на улице Молодежной неизвестный, угрожая оружием, силой уводил женщину в лес. Сотрудники сразу выехали по указанному адресу. Они быстро обнаружили нападавшего 35-летнего мужчину, который совершал насильственные действия.

Заметив патруль, мужчина попытался сбежать, но его поймали. При задержанном оказался пневматический пистолет. Подозреваемого отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Улан-Удэ задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в неоднократных кражах товаров из магазина. По камерам было установлено, что он в течение нескольких дней похищал носки, футболки, шорты и кеды на общую сумму 16 293 рубля. Молодой человек признался и рассказал, что упаковывал вещи в рюкзак в примерочной и выносил из магазина.

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