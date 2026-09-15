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15 сентября, 17:39

Наука

Останки диплодока впервые обнаружили в Европе

Фото: 123RF.com/haritonoff

Испанские палеонтологи обнаружили первые доказательства того, что диплодоки обитали на территории Европы. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Vertebrate Paleontology.

Ученые из фонда "Динополис" нашли останки в формации Вильяр-дель-Арсобиспо на востоке Испании. Возраст находки составляет около 150 миллионов лет. Среди обнаруженных костей – 14 хвостовых позвонков и несколько шевронов, которые, по словам исследователей, являются одними из крупнейших в Европе.

"Это открытие представляет собой первое свидетельство существования диплодока за пределами Северной Америки и является одним из наиболее убедительных доказательств обмена континентальной фауной между Северной Америкой и Европой", – указывается в статье.

Диплодоки относятся к завроподам – большому семейству крупных четвероногих травоядных ящеров, отличавшихся гигантскими размерами, высокой плодовитостью и быстрым ростом молодняка. Помимо диплодоков, к этой группе принадлежат брахиозавры и аргентинозавры – самые крупные динозавры Земли, достигавшие 35 метров в длину и массы около 90 тонн.

Ранее палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, похожего на цаплю и обитавшего на юге Патагонии в Аргентине около 70 миллионов лет назад. Его назвали Kank australis. Ученые смогли описать его при помощи ископаемых останков, в том числе зубов, позвонка и костей пальцев, которые нашли около города Эль-Калафате.

Скелет динозавра размером с ворону нашли в Аргентине

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