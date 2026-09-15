Грузовой корабль "Прогресс МС-35" отправится к МКС на этой неделе

Фото: roscosmos.ru

Грузовой корабль "Прогресс МС-35" отправится к Международной космической станции (МКС) на текущей неделе, до 20 сентября. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

При этом точную дату старта он не назвал.

Специалисты на космодроме Байконур уже собрали "пакет" для корабля "Прогресс МС-35". Сначала на стапель укладывают центральный блок, который выполняет роль второй ступени, затем к нему крепят боковые блоки первой ступени.

Ранее сообщалось, что зарубежные партнеры по программе МКС решили продолжить эксплуатацию станции до 2030 года. При этом правительство РФ еще в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028-го.

