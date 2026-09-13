Космонавт Анна Кикина показала Москву с высоты 400 километров

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Российский космонавт Анна Кикина сделала снимок Москвы с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в публикации Роскосмоса.

В пресс-службе указали, что в честь 879-летия российской столицы Кикина сфотографировала самый большой по площади город Европы с борта МКС, то есть с высоты около 400 километров.

На снимке хорошо просматриваются характерные очертания мегаполиса, а также огни, исходящие от соседних городов.

Ранее в Москве стартовал конкурс детского рисунка "Открой#Космос", победители которого смогут отправить свои работы на орбиту. Лучшие рисунки выберут открытым голосованием, после чего их изображения нанесут на спутник, который отправят в космос. К участию приглашают детей от 6 до 14 лет.

