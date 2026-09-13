13 сентября, 21:12Происшествия
Спасатели в Новосибирске вызволили с балкона женщину, которую запер мейн-кун
Фото: vk.ru/mass54
В Новосибирске спасатели помогли женщине выбраться с балкона собственной квартиры, на котором запер ее кот, сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба.
Инцидент произошел на улице Абаканской. Женщина вышла подышать свежим воздухом, и в этот момент дверь за ее спиной захлопнулась. Как рассказали спасатели, виновником оказался домашний питомец – крупный рыжий кот породы мейн-кун.
Чтобы выпустить женщину, спасателям пришлось вскрывать замок входной двери. Отмечается, что кот в результате происшествия не пострадал.
Ранее в Дмитровском округе спасатели помогли 28-летнему мужчине и его коту, застрявшим на высокой сосне. Инцидент произошел в СНТ "Прогресс". Молодой человек забрался на дерево, чтобы снять питомца, но не смог спуститься из-за сломанных сучков.
При этом высота сосны достигала уровня четырехэтажного дома. В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина и его питомец благополучно вернулись на землю.