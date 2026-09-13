Спасатели в Новосибирске вызволили с балкона женщину, которую запер мейн-кун

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В Новосибирске спасатели помогли женщине выбраться с балкона собственной квартиры, на котором запер ее кот, сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел на улице Абаканской. Женщина вышла подышать свежим воздухом, и в этот момент дверь за ее спиной захлопнулась. Как рассказали спасатели, виновником оказался домашний питомец – крупный рыжий кот породы мейн-кун.

Чтобы выпустить женщину, спасателям пришлось вскрывать замок входной двери. Отмечается, что кот в результате происшествия не пострадал.

Ранее в Дмитровском округе спасатели помогли 28-летнему мужчине и его коту, застрявшим на высокой сосне. Инцидент произошел в СНТ "Прогресс". Молодой человек забрался на дерево, чтобы снять питомца, но не смог спуститься из-за сломанных сучков.

При этом высота сосны достигала уровня четырехэтажного дома. В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина и его питомец благополучно вернулись на землю.

