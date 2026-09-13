Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 21:12

Происшествия

Спасатели в Новосибирске вызволили с балкона женщину, которую запер мейн-кун

Фото: vk.ru/mass54

В Новосибирске спасатели помогли женщине выбраться с балкона собственной квартиры, на котором запер ее кот, сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел на улице Абаканской. Женщина вышла подышать свежим воздухом, и в этот момент дверь за ее спиной захлопнулась. Как рассказали спасатели, виновником оказался домашний питомец – крупный рыжий кот породы мейн-кун.

Чтобы выпустить женщину, спасателям пришлось вскрывать замок входной двери. Отмечается, что кот в результате происшествия не пострадал.

Ранее в Дмитровском округе спасатели помогли 28-летнему мужчине и его коту, застрявшим на высокой сосне. Инцидент произошел в СНТ "Прогресс". Молодой человек забрался на дерево, чтобы снять питомца, но не смог спуститься из-за сломанных сучков.

При этом высота сосны достигала уровня четырехэтажного дома. В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина и его питомец благополучно вернулись на землю.

Читайте также


животныепроисшествиярегионы

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика