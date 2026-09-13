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13 сентября, 21:21

Транспорт

Трамваи задерживались на Открытом шоссе из-за автомобиля, застрявшего на путях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трамваи маршрутов № Т1, 36 и 46 задерживались на Открытом шоссе на востоке столицы, передает Дептранс столицы.

Уточняется, что это произошло из-за автомобиля, застрявшего на путях. Маршруты в районе остановки Детские ясли-сад были изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

После этого движение трамваев на Открытом шоссе было восстановлено.

Ранее трамваи нескольких маршрутов задерживались на северо-востоке Москвы, на улице Академика Королева. Это произошло из-за ДТП на путях в районе остановки у Аргуновской улицы.

В результате в пути задерживались трамваи № 11, 17 и 25. Их маршруты также были временно изменены. Затем движение было восстановлено.

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