Средства ПВО РФ за день сбили 140 украинских беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

За день российские средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее один человек был госпитализирован после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промышленные предприятия Самарской области. Атака была зафиксирована утром 12 сентября.

Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи была открыта горячая линия. Также обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи жителям.

