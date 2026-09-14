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14 сентября, 09:42

Политика

Россия заняла пятое место среди стран, которые жители Турции считают дружественными

Фото: depositphotos/Alexis84​

Россия вошла в перечень государств, которые жители Турции считают дружественными, тогда как главными недружественными странами они назвали Израиль и США. Об этом свидетельствуют результаты исследования ASAL Arastirma.

Согласно опросу, 38,4% респондентов считают Россию другом Турции. При этом Израиль назвали врагом 84% опрошенных, США – 70,5%.

Россия заняла пятое место в рейтинге дружественных стран. Выше нее расположились Азербайджан (56,5%), Япония (50,2%), Китай (48%) и Италия (46,7%).

Среди других государств, которые турки преимущественно считают недружественными, оказались Греция (66,6%) и Франция (58,5%).

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 2 тысяч человек в 26 провинциях Турции. Статистическая погрешность исследования составила 2,5 процентного пункта при доверительном уровне 95%.

Ранее сообщалось, что западные страны усилили давление на банки Турции, которые продолжают совершать операции с российской стороной. По данным СМИ, финансовые регуляторы и партнеры со стороны Запада требуют более строгого контроля за транзакциями с РФ и предупреждают о рисках вторичных санкций. Речь идет как о проверках операций, так и о неформальных сигналах.

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