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14 сентября, 16:54

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TMZ: экс-невеста Кличко Панеттьери могла умереть от наркотиков

СМИ назвали возможную причину смерти экс-невесты Кличко Панеттьери

Фото: АР/Invision/Evan Agostini

Причиной смерти американской актрисы, бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери могли стать наркотические вещества. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Ранее СМИ писали, что к расследованию обстоятельств смерти актрисы присоединилось управление по борьбе с наркотиками США (DEA).

"Хайден Панеттьери приняла одну таблетку, ставшую фатальной, в день своей гибели, несколько источников в правоохранительных органах полагают, что это был оксикодон, смешанный с фентанилом", – рассказали журналисты.

Результаты токсикологической экспертизы пока не получены, однако рабочая версия строится именно вокруг этой теории, уточняется в материале.

Панеттьери умерла 17 августа в возрасте 36 лет. Тогда СМИ писали, что причиной смерти стала остановка сердца. Прибывшие врачи не смогли реанимировать актрису.

С 2009 года она состояла в отношениях с Кличко. В 2018-м пара рассталась, однако у них осталась дочь Кайя. Кличко, комментируя утрату, заявил, что Панеттьери "слишком рано покинула этот мир".

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