TMZ: экс-невеста Кличко Панеттьери могла умереть от наркотиков

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Причиной смерти американской актрисы, бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери могли стать наркотические вещества. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Ранее СМИ писали, что к расследованию обстоятельств смерти актрисы присоединилось управление по борьбе с наркотиками США (DEA).

"Хайден Панеттьери приняла одну таблетку, ставшую фатальной, в день своей гибели, несколько источников в правоохранительных органах полагают, что это был оксикодон, смешанный с фентанилом", – рассказали журналисты.

Результаты токсикологической экспертизы пока не получены, однако рабочая версия строится именно вокруг этой теории, уточняется в материале.

Панеттьери умерла 17 августа в возрасте 36 лет. Тогда СМИ писали, что причиной смерти стала остановка сердца. Прибывшие врачи не смогли реанимировать актрису.

С 2009 года она состояла в отношениях с Кличко. В 2018-м пара рассталась, однако у них осталась дочь Кайя. Кличко, комментируя утрату, заявил, что Панеттьери "слишком рано покинула этот мир".