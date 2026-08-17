TMZ: причиной смерти актрисы Панеттьер стала остановка сердца

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Причиной смерти американской актрисы Хейден Панеттьер стала остановка сердца. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал TMZ.

Выяснилось, что друг актрисы позвонил в службу спасения и заявил, что она находится дома без сознания, у нее остановилось сердце. Прибывшие на место медики пытались реанимировать Панеттьер, однако им это не удалось.

В полиции уточнили, что признаков насильственной смерти нет.

Артистка скончалась 17 августа в возрасте 36 лет. Ее отец Скип Панеттьери заявил, что его дочь дарила любовь и радость всем, кто ее знал.

Актриса родилась в 1989 году в США. Она запомнилась зрителям по роли Клэр Беннет в сериале "Герои" и роли Джульетты Барнс в музыкальной драме "Нэшвилл". Кроме того, она снялась в фильмах "Крик", "Вспомните Титанов" и "Ледяная принцесса".

С 2009 года Панеттьери встречалась с бывшим украинским боксером Владимиром Кличко. В 2018-м пара рассталась. У экс-партнеров осталась дочь Кайя Евдокия Кличко.