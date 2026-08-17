Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 15:44

Транспорт

Red Sea Airlines запустит рейсы из Внуково в Эль-Аламейн с 7 сентября

Фото: depositphotos/Feverpitch

Египетская частная авиакомпания Red Sea Airlines начнет выполнять прямые рейсы из аэропорта Внуково в Эль-Аламейн с 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Полеты будут совершаться на самолетах Boeing 737-800. Вылеты планируется осуществлять два раза в неделю: по понедельникам в 23:55 и по четвергам в 22:30.

Кроме того, авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию заявки на организацию перелетов из Москвы и Екатеринбурга в египетский город Эль-Аламейн. Она может начать выполнять рейсы на российских лайнерах Ту-214 уже осенью.

10 августа Росавиация по поручению Минтранса открыла авиасообщение с городами Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенными на средиземноморском побережье Египта. Агентство, в частности, уведомило российские авиакомпании о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов в упомянутые курорты.

Кроме того, египетское посольство попросили проинформировать компетентные ведомства и авиакомпании. Росавиация и Минтранс РФ ведут переговоры с арабской республикой по поводу развития авиасообщения.

Utair запустит ежедневные рейсы из Внуково в Дубай с 1 октября

Читайте также


транспорттуризм

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика