Red Sea Airlines запустит рейсы из Внуково в Эль-Аламейн с 7 сентября

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Египетская частная авиакомпания Red Sea Airlines начнет выполнять прямые рейсы из аэропорта Внуково в Эль-Аламейн с 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Полеты будут совершаться на самолетах Boeing 737-800. Вылеты планируется осуществлять два раза в неделю: по понедельникам в 23:55 и по четвергам в 22:30.

Кроме того, авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию заявки на организацию перелетов из Москвы и Екатеринбурга в египетский город Эль-Аламейн. Она может начать выполнять рейсы на российских лайнерах Ту-214 уже осенью.

10 августа Росавиация по поручению Минтранса открыла авиасообщение с городами Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенными на средиземноморском побережье Египта. Агентство, в частности, уведомило российские авиакомпании о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов в упомянутые курорты.

Кроме того, египетское посольство попросили проинформировать компетентные ведомства и авиакомпании. Росавиация и Минтранс РФ ведут переговоры с арабской республикой по поводу развития авиасообщения.