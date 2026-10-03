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03 октября, 08:58

Общество

Москвичей предупредили о похолодании в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

В ночь на 3 октября температура в Москве опустится до +2–4 градусов, а в отдельных районах Подмосковья может достигнуть –2 градусов. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Еще холоднее будет в ночь на 4 октября. Как отметила специалист, в столице ожидается от 0 до +2 градусов, по области местами до –3.

Днем в субботу, 3 октября воздух в Москве прогреется до +8–10 градусов, в воскресенье – до +11–13. При этом дневная температура в столице останется примерно на два градуса ниже климатической нормы.

Существенных осадков в выходные не ожидается. В субботу будет дуть северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, а 4 октября он сменит направление на юго-западное и усилится до 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление останется повышенным. В субботу оно составит 758 миллиметров ртутного столба, в воскресенье – 754 миллиметра при климатической норме 746–748 миллиметров.

Между тем, как сообщил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев, с 5 октября в Москву может нагрянуть потепление до +13–15 градусов. Холодная и неблагоприятная погода постепенно уходит на восток – сначала в Поволжье, а затем на Урал, поэтому на следующей неделе температура окажется на 2–3 градуса выше нормы.

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