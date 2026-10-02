В Москве вторые сутки фиксируется рекордно высокое атмосферное давление

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рекордно высокое атмосферное давление удерживается в столице вторые сутки подряд. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в ночь на 2 октября атмосферное давление повысилось до 1 018,8 гектопаскаля, что соответствует 764,3 миллиметра ртутного столба.

Позднякова добавила, что в течение дня атмосферное давление в столице будет понижаться. Она также напомнила, что в начале октября 2021 года высокое давление держалось в течение семи дней, что стало рекордом.

Вместе с тем ночь на 2 октября стала самой холодной с начала осени в Москве. На опорной метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до 3,2 градуса. Кроме того, в Подмосковье были зафиксированы заморозки.