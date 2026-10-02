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02 октября, 07:31

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ТАСС: один человек погиб при пожаре на химзаводе в Краснозаводске

Один человек погиб при пожаре на химзаводе в Краснозаводске – СМИ

Фото: МАХ/SHOT

Один человек погиб при пожаре на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, открытое горение ликвидировано. Местонахождение пяти человек остается неизвестным.

На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, а площадь обрушения – 2 тысячи "квадратов". При этом предельно допустимая концентрация вредных вещества (ПДК) в воздухе на месте пожара не была превышена.

Пожар на предприятии, который повлек за собой обрушение конструкций, начался вечером 1 октября. Из здания эвакуировали около 40 человек, их здоровью ничего не угрожало. Неизвестной оставалось судьба еще пяти человек.

Предварительно, инцидент носил техногенный характер, однако окончательные выводы будут сделаны экспертной комиссией по результатам расследования. На месте ЧП находились три бригады скорой помощи и два экипажа территориального центра медицины катастроф.

Пожар произошел на химическом заводе в Краснозаводске

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