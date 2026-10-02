Открытое горение ликвидировано на пожаре в особняке Миллера в Санкт-Петербурге

Фото: МАХ/"МЧС Санкт-Петербурга"

Специалисты ликвидировали открытое горение в особняке К. Л. Миллера возле Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Ликвидацию объявили в 01:45 по московскому времени. Тогда же был объявлен отказ по номеру 2, а ранг пожара понижен до номера 1-БИС.

Возгорание началось в особняке вечером 1 октября. Пламя распространилось на 2 тысячи квадратных метров, а позднее перекинулось на крышу соседнего здания.

Ситуации присвоили повышенный, третий ранг сложности. К ликвидации возгорания привлекли 165 человек и 37 единиц техники, в том числе 125 человек и 25 единиц техники от МЧС России.

Спустя несколько часов огонь удалось локализовать, ранг пожара понизили до второго. Информация о пострадавших не поступала. По факту случившегося Следственный комитет организовал доследственную проверку.