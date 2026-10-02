01:29Транспорт
Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Feverpitch
Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропорта Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В связи с этим аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве добавили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В Росавиации подчеркнули, что возможны корректировки в расписании. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее подобные ограничения вводились в воздушной гавани Домодедово. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.