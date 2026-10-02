Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропорта Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В связи с этим аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве добавили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации подчеркнули, что возможны корректировки в расписании. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее подобные ограничения вводились в воздушной гавани Домодедово. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.