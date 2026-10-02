Пожар в особняке у Исаакиевского собора в Петербурге локализован

Фото: МАХ/"МЧС Санкт-Петербурга"

Возгорание в особняке К. Л. Миллера, расположенном рядом с Исаакиевским собором в центре Санкт-Петербурга, локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Локализация была объявлена в 00:40 в пятницу, 2 октября. Ранг пожара был понижен с третьего до второго. При этом обрешетка кровли примыкающего здания обгорела на площади 250 квадратных метров.

Крупный пожар вспыхнул в петербургском особняке вечером 1 октября. Пламя распространилось на 2 тысячи квадратных метров, а позднее перекинулось на крышу соседнего здания.

Ситуации присвоили повышенный, третий ранг сложности. К ликвидации возгорания привлекли 165 человек и 37 единиц техники, в том числе 125 человек и 25 единиц техники от МЧС России.

Информация о пострадавших не поступала. По факту случившегося Следственный комитет организовал доследственную проверку.