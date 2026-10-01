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01 октября, 23:52

Происшествия

Суд в США обязал обвиняемую в авиадебоше россиянку не пить под домашним арестом

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд штата Мэн назначил россиянке Кристине Кедышевой, обвиняемой в авиадебоше в США, строгие условия домашнего ареста. Как следует из постановления инстанции, с которым ознакомилось РИА Новости, женщине запрещено употреблять алкоголь.

Кедышеву перевели под домашний арест 1 октября – ранее она находилась под стражей после инцидента, произошедшего 8 сентября на борту рейса из Милана в Ньюарк. Во время полета женщина вела себя агрессивно: ругалась, требовала алкоголь и отказалась выполнить распоряжение капитана занять свое место. По версии обвинения, она попыталась открыть заднюю дверь самолета. Свидетели утверждают, что члены экипажа и пассажиры были вынуждены сдерживать Кедышеву.

Также ей вменяют нападение на бортпроводника – согласно материалам дела, она ударила и укусила сотрудника авиакомпании, а также поцарапала одного из пассажиров.

В числе прочих ограничений суд обязал россиянку проходить тестирование на запрещенные вещества: проверки могут проводиться в любое время и в любой форме по усмотрению контролирующих органов. Кроме того, если правоохранители сочтут нужным, Кедышева должна будет участвовать в программе лечения зависимостей.

За создание помех работе экипажа и нападение россиянке грозит свыше 20 лет тюремного заключения. На предварительных слушаниях в окружном суде штата Мэн прокуратура сумела обосновать свои претензии.

При этом за нарушение условий домашнего ареста Кедышевой грозит штраф в размере 10 тысяч долларов, либо повторное заключение под стражу.

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